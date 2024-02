Cede il cane non più “Instagrammabile”

Indignazione totale da parte del web, il gesto della modella ha lasciato tutti senza parole, “Non ha cuore!”

Quando si decide di prendere con sé un animale domestico solitamente lo si fa per avere un compagno federe che possa condividere con noi le giornate, in alcuni casi però questo nobile obiettivo viene meno e questo sembra essere proprio il caso della mia di cui stiamo parlando. La vicenda ha colpito un tenero chihuahua di nome Tank, un animaletto decisamente carino ma, a quanto pare, non abbastanza da acchiappare follower sul web, almeno secondo la sua padrona che ha così deciso di optare per una scelta che nessuno avrebbe mai immaginato e che soprattutto ha fatto rivoltare il web.

La modella Katie Price accende la bufera, via il cane dopo un anno, ma non è nemmeno la prima volta!

Pensare di liberarsi del proprio cane perché ha ormai superato la fase di cucciolo rubacuori è decisamente una follia, questo il pensiero comune del web ma non quello di Katie Price, modella britannica 45enne che forse in pochi conoscevano fino a questo momento, ma che adesso è diventata un nome tristemente famoso.

La modella ha infatti espresso pubblicamente il suo pensiero, aggiungendo che le cause del “divorzio” dal suo tenero chihuahua di nome Tank sarebbero anche altre, ovvero il bisogno di addestrarlo che va in contrasto con il tempo a disposizione della ragazza. Secondo il “The Sun” tuttavia, questo non sarebbe il primo animale ad aver fatto questa fine, la sorte di Tank sarebbe infatti condivisa con quella di Duke, altro cane della famiglia Price donato ad un’azienda locale non molto tempo fa.

A quanto pare quindi il vizio di cedere il proprio animale, come fosse un oggetto qualsiasi, è insito nel fare della famiglia della modella, una questione che non poteva che fare discutere ulteriormente. Mai come in questo caso non vie è quasi divisione tra i followers di Katie Price, il web è d’accordo sul fatto che un tale comportamento non trova giustificazione se non quella di non avere un cuore.

In molti tuttavia pensando che la separazione tra i due possa che essere solo un bene, soprattutto per il piccolo Tank che secondo alcuni sarebbe anche stato picchiato proprio dalla modella durante una passata diretta su Tik Tok, questo per essersi seduto sopra i suoi vestiti. Qualunque sia la situazione, sono tante le persone disponibili nel prendersi cura dell’animale e decise a trattarlo come un membro vero della famiglia.

In casa Prince a quanto pare regna invece la superficialità, ma bisognerebbe ricordare che un animale non è un oggetto immateriale di cui disfarsi quando ci si stufa. La speranza è che con Tank la modella decida di mettere una pietra sopra alla questione cani, e per il futuro evitare di accoglierne in casa altri, magari solo per l’appagare il proprio ego ed il proprio desiderio di circondarsi di “cose” belle.