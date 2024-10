Telemedicina: la partnership Meteda-Abbott migliora la gestione del diabete

È stato siglato un accordo tra Meteda, un gruppo italiano specializzato in soluzioni innovative per il diabete, e la multinazionale americana Abbott. L’intesa riguarda l’integrazione digitale tra MetaClinic, una cartella clinica sviluppata da Meteda per la gestione ambulatoriale dei centri di diabetologia, e i dati provenienti dal sistema Abbott FreeStyle Libre, una tecnologia di monitoraggio del glucosio tramite sensori. Questa integrazione permetterà di trasferire i dati glicemici dal FreeStyle Libre direttamente nella cartella clinica dei servizi diabetologici. I medici potranno così invitare le persone con diabete a condividere i dati glicemici raccolti dai dispositivi Abbott, garantendo il rispetto delle normative sulla privacy e sulla tutela dei dati personali e clinici.

Il sistema consente ai diabetologi di accedere facilmente a informazioni cruciali per la valutazione dello stato di salute del paziente, integrando i dati glicemici con il profilo clinico e la storia clinico-terapeutica di ciascun paziente. Marco Vespasiani, Ceo e General Manager di Meteda, ha dichiarato di essere molto orgoglioso di annunciare questo accordo con Abbott, ritenendolo un passo fondamentale per il futuro del telemonitoraggio in Italia. Grazie a questa partnership, i pazienti che utilizzano FreeStyle Libre possono ora inviare i propri dati direttamente alla cartella clinica di Meteda tramite la cloud, permettendo un monitoraggio continuo e integrato.

Vespasiani ha sottolineato che l’accordo permette a Meteda di consolidare la sua posizione di leader nel settore della digitalizzazione della diabetologia, completando l’offerta di soluzioni già integrate con i sistemi Meteda per il monitoraggio della glicemia a livello nazionale. Essere riconosciuti come partner da un’impresa come Abbott rafforza l’impegno di Meteda a sostenere il sistema sanitario nel processo di digitalizzazione delle malattie croniche come il diabete. L’integrazione dei dati e il telemonitoraggio rappresentano un importante avanzamento nel supporto per le persone con diabete, soprattutto in un contesto in cui l’efficacia del trattamento e la qualità della vita dei pazienti possono beneficiare enormemente dell’accesso immediato a informazioni cliniche rilevanti.