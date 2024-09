Telefonata oggi tra Meloni e Scholz, focus su Ucraina e migranti

Il 26 settembre 2024, la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Durante la discussione, i due leader hanno affrontato tematiche di rilevanza sia bilaterale che internazionale, con particolare attenzione alla situazione in Ucraina, come riportato in una nota ufficiale di Palazzo Chigi.

Un punto focale del colloquio è stata la questione migratoria, un argomento di crescente importanza in Europa. Scholz ha fornito spiegazioni sulle motivazioni che hanno spinto la Germania a reintrodurre controlli di frontiera con i Paesi limitrofi, unitamente alle misure adottate per contrastare gli arrivi irregolari di migranti. È stata sottolineata l’importanza di una cooperazione continua fra Italia e Germania su questo tema, soprattutto in vista dei futuri Consigli Europei.

Meloni e Scholz hanno concordato sulla necessità di rafforzare il legame tra la dimensione interna ed esterna della politica migratoria europea. Questo implica potenziare le politiche relative ai partenariati con i Paesi di origine e di transito dei migranti, strategia fondamentale per gestire in modo più efficace le flussi migratori. Altro aspetto di discussione è stato il contrasto al traffico di esseri umani, un fenomeno che rappresenta una grave violazione dei diritti umani e richiede un’azione concertata a livello internazionale.

In sintesi, il colloquio tra Meloni e Scholz ha messo in evidenza l’impegno comune di Italia e Germania nel gestire le sfide migratorie e nello strutturare una politica europea più coesa e integrata, che non solo affronti l’emergenza dei migranti, ma che includa anche politiche di rimpatrio e promuova la migrazione legale. Entrambi i leader hanno espresso la volontà di continuare a collaborare strettamente su queste questioni cruciali, per garantire una gestione efficace delle frontiere e una risposta unitaria alle sfide globali nel contesto della crisi migratoria attuale.