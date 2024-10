Roberto Mancini lascia l’Arabia Saudita, non è più commissario tecnico della Nazionale

Roberto Mancini non è più il commissario tecnico della nazionale saudita, come annunciato ufficialmente dalla Federazione calcistica saudita attraverso un post su X. Mancini ha lasciato il suo incarico di comune accordo dopo poco più di un anno dalla sua assunzione, avvenuta ad agosto 2023, quando si era dimesso inaspettatamente dalla Nazionale italiana. Il Consiglio di Amministrazione della federazione ha espresso gratitudine verso Mancini per il suo operato, augurandogli successi futuri. È previsto che il nome del suo successore venga reso noto nei prossimi giorni.

Il percorso di Mancini con la nazionale saudita non è stato dei migliori; il suo bilancio è di 21 partite con 9 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Attualmente, l’Arabia Saudita è impegnata nella qualificazione ai Mondiali 2026, ma i risultati ottenuti finora sono stati deludenti. La squadra ha collezionato solo 3 vittorie contro squadre come Tagikistan, Pakistan e Cina, ha totalizzato 2 sconfitte e 3 pareggi, l’ultimo dei quali contro il Bahrain in casa, suscitando malcontento tra i tifosi e contestazioni a Mancini.

Il contratto di Mancini con la federazione saudita era estremamente favorevole, con stipendi riportati di circa 25 milioni di euro a stagione fino al 2026. L’ingaggio di Mancini, considerato una figura di successo dopo aver guidato l’Italia alla vittoria nel Campionato Europeo 2021, ha rappresentato un’importante mossa strategica per il calcio saudita, che negli ultimi anni ha scommesso su investimenti significativi per far crescere il movimento calcistico nazionale. Questa tendenza è ulteriormente evidenziata dall’arrivo di grandi stelle del calcio mondiale come Cristiano Ronaldo e Neymar, ingaggiati con contratti da capogiro.

Il piano a lungo termine dell’Arabia Saudita è quello di prepararsi per i Mondiali del 2034, sforzo che segue una visione ambiziosa e mirata a elevare il profilo del calcio nel paese. Con la partenza di Mancini, la federazione si trova ora nella ricerca di un nuovo allenatore che possa condurre la nazionale verso questi obiettivi futuri.