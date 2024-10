Press Padel tour, al via la seconda edizione del torneo dedicato a giornalisti e operatori della comunicazione

Dopo il successo della sessione primaverile, a Roma è iniziata la seconda edizione del Press Padel Tour, il primo torneo italiano dedicato a giornalisti e professionisti della comunicazione. Numerose testate di prestigio partecipano all’evento, tra cui La Repubblica, Corriere dello Sport, Tg5, Tg1, Adnkronos, Striscia la Notizia, Sky, Dazn, Dagospia, La Presse, La7, Agimeg, Igt, Eurobet e Roma Capitale. Tra i partecipanti figurano anche nomi noti come l’inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione, e gli ex calciatori Luca Marchegiani e Abel Balbo. Le partite si svolgeranno sui campi del Lodigiani Padel, Contra Padel e Jolly Padel, offrendo sfide avvincenti all’insegna del divertimento e della condivisione di esperienze sportive tra colleghi.

Una delle principali novità di questa edizione è l’introduzione di un tabellone femminile, con 13 coppie che si affiancano alle 14 coppie maschili, per un totale di 54 giocatori. Sono stati assegnati nomi di spicco per i sei gironi eliminatori, come Jose Maria, Triay e Orsi per le donne, mentre per gli uomini ci sono Tapia, Coello e Galan. Nelle fasi finali, il torneo si dividerà in due tabelloni: Gold e Silver. Le migliori squadre di ciascun girone accederanno al tabellone Gold, con un premio di una clinic di padel di tre giorni per due persone a Barcellona. Le altre squadre giocheranno per la finale del tabellone Silver, con in palio una clinic di padel di tre giorni in Italia. Premi saranno previsti anche per tutte le squadre semifinaliste e vi sarà una targa per il miglior “padelista” del torneo, votato dai giocatori.

La serata di presentazione del torneo ha visto un match esibizione con la partecipazione di Carolina Orsi, numero uno italiana e 27 del ranking mondiale, in coppia con Leonardo Metalli del TG1, contro Stefano Meloccaro e Angelo Mangiante di SKY. L’evento ha visto anche la partecipazione dell’olimpionica di tuffi Chiara Pellacani come ‘guest star’. Il torneo si svolgerà in tre circoli romani: il Lodigiani Padel, il Jolly Padel e il Contra Padel. Gli sponsor di rilievo per questa edizione includono Blu Banca, Lotto Eyewear, Novomatic, GreenVision, Bullpadel Store, Padel Outlet Store e My Padel Outlet.