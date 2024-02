Volto Rai su Beatrice: “Violenti attacchi contro di lei. Questo è il GF pulito?”

Quello che Beatrice Luzzi sta subendo da più quattro mesi si può riassumere in un solo modo: “Italian Horror Story: irreality“. Questa donna ha sopportato attacchi di ogni tipo e puntualmente gli altri gieffini cercano di farla passare per una spietata manipolatrice, un’algida calcolatrice priva di sentimenti (e in merito a questo vi consiglio la visione degli speciali dedicati a Beatrice sul meraviglioso canale Il Lato Oscuro della Tv). Dopo la puntata del GF di ieri sera Alex Belli è intervenuto in difesa di Beatrice e lo stesso ha fatto un volto Rai. Come Belli, anche Rossella Erra si è chiesta se non sia meglio lasciare il GF per la Luzzi e questo tweet ha ottenuto l’applauso di Rita Dalla Chiesa.

“Cara Beatrice, ti ho sempre supportato, ma è arrivato il momento di prendere atto che qualsiasi cosa tu dica o faccia tutti sono contro di te. Apri quella porta, sbattila e fallo fare a loro il programma e poi voglio vedere cosa fanno senza di te.

Forse è troppo forte come concorrente e quindi meglio farla fuori? A questo punto perché farla rientrare dopo la perdita del padre? – ha continuato il volto Rai – Almeno sarebbe rimasta accanto ai suoi piuttosto che ricevere tutti questi attacchi. E non parlo solo dei concorrenti, che naturalmente la voglio fuori.

Non comprendo come umanamente sia possibile comportarsi con una donna, con una persona, in questo modo. Dovrebbe uscire. Lei è fin troppo intelligente per non comprendere ciò che stanno facendo. Deve uscire subito. Fa la nomination e da regina e va via.

Però oggi è un attacco oserei dire violento. Non aggiungo altri termini ma ce ne sarebbero altri più significativi. Mi viene la voglia di cambiar canale. Ha ragione quando dice che è ego-bersagliata.

Ma tutto questo accanimento contro di lei è giusto? Sì è tanto parlato di Gf pulito e poi? Sì predica bene e poi si razzola male. Io voterò affinché resti dentro, ma forse non è il suo bene. Da spettatrice costante ed assidua del Gf non posso tacere. Inoltre sono napoletana e voglio dire che Bea non stava insultando i napoletani, ma esponendo un dato di fatto”.