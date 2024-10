Mantenere alta l’attenzione sui disturbi mentali

Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità del Senato e membro di Fratelli d’Italia, ha annunciato l’avvio di un processo legislativo volto a migliorare la gestione dei disturbi mentali in Italia. Durante un’intervista con Adnkronos Salute, ha spiegato che si stanno introducendo vari disegni di legge che mettono l’accento sull’importanza dell’inclusione e della prevenzione, piuttosto che sulla semplice gestione delle cronicità. Uno dei principali obiettivi sarà il rafforzamento dei Dipartimenti di Salute mentale, con un tetto fissato al 5% sul Fondo sanitario nazionale per il supporto a queste strutture. Zaffini ha inoltre proposto l’istituzione di un fondo specifico per individuare tempestivamente i disturbi mentali, al fine di garantire una presa in carico precoce.

Circa 80 milioni di euro saranno destinati ai programmi di salute mentale per il periodo 2025-2027. Zaffini ha sottolineato l’importanza di garantire sicurezza anche per i familiari, affermando che, sebbene una persona affetta da disturbi mentali non sia automaticamente pericolosa, ci sono situazioni limite che richiedono un intervento. È quindi cruciale prevedere anche percorsi di reinserimento sociale e lavorativo per questi individui, tenendo conto delle loro condizioni.

In occasione dello spettacolo ‘Pinocchio: una favola alla rovescia’, prodotto dalla Compagnia stabile del Teatro Patologico, Zaffini ha evidenziato come eventi di questo tipo possano contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute mentale. Lo spettacolo, che si svolge al Teatro Parioli, include attori con disabilità fisiche e psichiche e mira a promuovere un dialogo sul diritto alla salute e sulla necessità di una socialità inclusiva. Zaffini ha concluso mettendo in evidenza la complessità degli argomenti legati ai disturbi mentali e l’importanza di trattarli con la dovuta attenzione, sottolineando la necessità di mantenere alta la guardia su questo tema cruciale per la società.