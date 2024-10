LIMP BIZKIT: Concerto del 29 Marzo a Bologna – Dettagli e Biglietti

I Limp Bizkit tornano in Italia dopo nove anni. La band americana, guidata dall’iconico cantante Fred Durst, si esibirà il 29 marzo 2025 all’Unipol Arena di Bologna. Pionieri del nu metal e noti per le loro straordinarie performance dal vivo, i Limp Bizkit promettono uno spettacolo indimenticabile. L’evento non cadrà solo sul loro attesissimo show, ma comprenderà anche esibizioni di diversi artisti di spicco che apriranno la serata.

Il concerto avrà inizio con l’energico punk-rock di Karen Dió, seguito dal synth-punk di N8NOFACE che porterà il suo stile distintivo. Successivamente, salirà sul palco Ecca Vandal, il cui sound mescola punk e hip-hop. Infine, si esibirà BONES, uno dei talenti più promettenti del movimento trap metal. Ognuno di questi artisti avrà a disposizione un set di 30 minuti, contribuendo a creare un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Le informazioni dettagliate sul concerto indicano che avrà luogo il 29 marzo 2025 presso l’Unipol Arena di Bologna, con special guests come BONES, Ecca Vandal, N8NOFACE e Karen Dió. I biglietti per l’evento saranno disponibili in vendita generale a partire dalle ore 09:00 di venerdì 25 ottobre. Gli appassionati possono acquistare i biglietti tramite Vivaticket e Ticketone.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale della band all’indirizzo https://limpbizkit.com/ o seguirli sui social, come su Instagram all’indirizzo https://www.instagram.com/limpbizkit/.

Questa tappa in Italia rappresenta un’importante occasione per i fan, che potranno finalmente rivedere dal vivo una delle band che ha segnato la storia del nu metal e del rock. La combinazione di artisti di apertura e la presenza dei Limp Bizkit promette un evento che non deluderà le aspettative, con energiche esibizioni che porteranno la carica e l’adrenalina tipiche dei grandi concerti. Gli appassionati della band e del genere non vorranno perdere questa opportunità unica per vivere una serata indimenticabile di musica dal vivo.