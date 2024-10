Lo chiamano “Pettirosso di mare” ed è, a tutti gli effetti, un pesce con le pinne.

Il Pettirosso di Mare (Prionotus carolinus) è un pesce particolare che ha suscitato notevole interesse tra gli scienziati per la sua straordinaria capacità di “camminare” sul fondale marino grazie a sei appendici simili a zampe. Queste strutture non solo gli consentono di muoversi, ma hanno anche una importante funzione sensoriale nell’individuare prede nascoste nel substrato marino. Il pesce, con un corpo affusolato e pinne simili a ali, ha la peculiarità di poter girare le conchiglie e scovare prede sepolte nella sabbia.

Recentemente, un gruppo di ricercatori ha deciso di studiare il comportamento di questi pesci in laboratorio, scoprendo che le appendici sono ricoperte da papille sensoriali che le conferiscono la capacità di “assaporare” il fondale. Durante gli esperimenti, i pesci erano in grado di identificare capsule contenenti estratto di cozze, distinguendole da altre con semplice acqua di mare. Questa osservazione ha rivelato che le zampe non servono solo per il movimento, ma sono cruciali per le loro abilità predatore.

Le papille sensoriali sulle appendici sono collegate a neuroni sensibili al tatto, permettendo ai pesci di percepire cambiamenti chimici e di scavare nel punto giusto per trovare il cibo. Gli scienziati considerano queste zampe un esempio di innovazione evolutiva, dimostrando come il corpo di un organismo possa evolversi nel tempo per adattarsi meglio al suo ambiente. Un particolare gene è fondamentale nello sviluppo delle zampe sensoriali e nella capacità di caccia di questi pesci.

Questa scoperta è un’illustrazione affascinante di come la natura riesca a riutilizzare caratteristiche esistenti per creare soluzioni innovative, rendendo ogni specie unica. I pettirossi di mare sono un ottimo esempio di come l’evoluzione possa dar vita a tratti “nuovi” emersi da caratteristiche genetiche preesistenti.

In sintesi, il Pettirosso di Mare non è solo un pesce unico per le sue zampe, ma anche un caso emblematico dell’abilità della natura nel plasmare organismi in risposta alle sfide ambientali. La curiosità scientifica continua a rivelare le meraviglie e la complessità della vita marina.