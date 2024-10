È deceduto Paolo Griseri

Paolo Griseri, noto giornalista di ‘La Stampa’, è scomparso all’età di 67 anni a causa di un malore improvviso. Segnalato come una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano, Griseri aveva una lunga carriera alle spalle, durante la quale si era distinto come profondo conoscitore della Fiat e come figura di spicco nel panorama industriale di Torino, presente fin dagli anni Ottanta.

Griseri aveva iniziato la sua carriera giovanissimo come corrispondente da Torino per ‘Il Manifesto’, ampliando nel tempo il suo impegno anche alla cronaca e alla cultura. Molte delle sue opere affrontano tematiche legate all’industria automobilistica e alla politica italiana; tra i suoi libri più noti si trovano “Il processo”, scritto con Massimo Novelli e Marco Travaglio, “La sfida. Oltre il Pd per tornare a vincere” e “La Fiat di Marchionne. Da Torino a Detroit”, pubblicato da Einaudi nel 2012. È stato anche vicedirettore di ‘La Stampa’ e ha seguito da vicino l’operato di Sergio Marchionne dal 2004 fino alla morte del manager nel 2018.

Poco prima di andare in pensione, Griseri ha continuato a produrre reportage significativi, uno dei quali ha riguardato la storia di un rider che consegnava pizze durante un’alluvione a Bologna, toccando il cuore di molti lettori per la sua sensibilità e il suo stile narrativo incisivo. Questo articolo ha riflesso la sua capacità di mettere in luce le storie più vulnerabili della società italiana, dimostrando il suo talento.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto, non solo nel mondo del giornalismo, ma anche tra i familiari, in particolare la moglie Stefania e il figlio. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha espresso il rammarico con una dichiarazione, affermando che la perdita di Griseri priva il giornalismo italiano, e torinese in particolare, di una voce libera e profondamente appassionata. La carriera e l’eredità di Paolo Griseri continueranno a essere ricordate per il suo impegno e la sua dedizione nel raccontare la realtà italiana attraverso le sue parole.