Ora è ufficiale, Thuram alla Juventus

La Juventus è molto attiva sul mercato in questa ore. Il club bianconero in giornata ha ufficializzato l’arrivo di Khephren Thuram. I bianconeri nei giorni scorsi hanno trovato l’accordo col Nizza per l’approdo in Italia del centrocampista 23enne. Il costo dell’operazione sarà di 20 milioni di euro più bonus, per un totale di 25 milioni. Contratto fino al 2029 per il classe 2002.

Dopo il trasferimento ufficiale apparso sul sito della Lega Serie A, è arrivato anche il comunicato ufficiale della Juventus: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Khephren Thuram-Ulien a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029″.

Centrocampista fisico, Khephren Thuram giocherà spesso titolare nella Juventus. Attenzione, però, in chiave Fantacalcio: non si tratta, infatti, di un portatore di bonus: basti pensare che lo scorso anno col Nizza ha giocato 27 partite, realizzando un gol e un assist e rimediando ben sette ammonizioni. Può comunque rappresentare un colpo interessate in una lega numerosa, soprattutto per chi usa il modificatore di centrocampo. Il consiglio resta comunque quello di pagarlo poco, non andando oltre il 2% del vostro budget.