Migranti, Meloni: “L’accordo con l’Albania funzionerà”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affermato che il protocollo Italia-Albania sarà efficace, nonostante le difficoltà che ci si aspetta. Durante un evento alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna per gli 80 anni de ‘Il Tempo’, ha dichiarato di essere determinata a proseguire l’attuazione di un modello di gestione dell’immigrazione, in linea con le normative italiane ed europee, nonostante le critiche politiche. Meloni ha definito “irragionevole” la sentenza del Tribunale di Roma che ha bocciato il trattenimento dei migranti in Albania, sottolineando che le accuse di danno erariale avanzate dalle opposizioni non hanno fondamento, e le ha attribuite a una visione differente rispetto a quella del governo.

Riflettendo sul suo governo dopo due anni, Meloni ha scherzato sulla possibilità di non ricandidarsi, affermando di essere soddisfatta del suo operato malgrado gli errori. Ha parlato di una manovra da 30 miliardi per il 2025, evidenziando il costo del superbonus e la sua inadeguatezza, poiché ha ristrutturato meno del 4% delle abitazioni italiane. Ha sottolineato che il governo non aumenterà le tasse e sta cercando di mantenere i conti in ordine, mirando a ottenere più risorse per ridurre le tasse sul ceto medio.

Riguardo alle prossime elezioni regionali in Liguria, Meloni ha espresso ottimismo, pur mantenendo un approccio scaramantico. Ha elogiato Marco Bucci per la sua candidatura, definendo vergognosi gli attacchi ricevuti a causa della sua malattia e sottolineando il coraggio della sua scelta.

Infine, ha commentato la questione delle nomine al Maxxi, rispondendo a un’inchiesta di Report e chiedendo chiarimenti sulle responsabilità passate. Durante l’intervista, il direttore de ‘Il Tempo’ ha omaggiato Meloni con un sampietrino, simbolo di Roma.