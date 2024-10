Cosa ci Riserva Francesca Fagnani

Il programma di interviste “Belve”, condotto da Francesca Fagnani, tornerà in onda su Rai 2 il 26 novembre prossimo. Secondo le ultime indiscrezioni, il primo ospite atteso è Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, noto per essere stato coinvolto in uno scandalo mediatico un anno fa a causa di fuorionda considerati sessisti trasmessi da “Striscia la Notizia”. Questo episodio ha causato la rottura definitiva della sua relazione con Meloni, che si è sentita imbarazzata e delusa. Nonostante ciò, Giambruno ha scelto di mantenere il silenzio, evitando di rilasciare interviste per raccontare la sua versione dei fatti fino ad ora.

L’indiscrezione dell’approdo di Giambruno a “Belve” è stata diffusa da Dagospia, e segnerebbe un momento importante, poiché per la prima volta potrebbe rispondere a domande scomode sulla fine della sua relazione con Meloni e sui controversi fuorionda. Qualche settimana fa, TvBlog aveva reso noto i colloqui tra Giambruno e la Fagnani, e ora sembra che le trattative siano andate a buon fine.

D’altra parte, sembrerebbe allontanarsi l’ipotesi di un’intervista a Chiara Ferragni, l’influencer milanese. Negli ultimi giorni si era parlato di un primo contatto tra Fagnani e Ferragni, ma al momento non ci sarebbero le condizioni per un accordo. Si era pensato che Ferragni fosse disposta a esporsi pubblicamente, soprattutto dopo l’attenzione mediatica riguardante lo scandalo del pandoro, ma ora tale possibilità appare remota. L’intervista a Ferragni non sarebbe stata così favorevole come quella di Fabio Fazio, proposta a “Che Tempo Che Fa” poche settimane dopo il suo scandalo.

Ora Fagnani si troverà a dover cercare un altro ospite da intervistare, mentre si prepara a confrontarsi con Giambruno e le sue controverse esperienze che hanno coinvolto la politica italiana e la sua vita personale. La prossima stagione di “Belve” sembra dunque promettere colpi di scena e rivelazioni importanti, con Giambruno pronto a tornare sotto i riflettori.