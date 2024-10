Il medico è tenuto a segnalare chi infrange la legge

Un pubblico ufficiale, inclusi i medici, è obbligato a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sulla maternità surrogata alla procura. La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, commenta che gli ufficiali di Stato civile devono denunciare due padri che si presentano per registrare un atto di nascita all’estero. Roccella spera che l’applicazione della legge, che considera la maternità surrogata un reato universale, abbia un effetto dissuasivo, chiarendo che non c’è retroattività nella normativa, che si applicherà a chi cercherà di accedere a questa pratica in futuro. In Italia esistono procedure per proteggere i minori e per consentire al compagno del genitore biologico di essere riconosciuto come genitore.

Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), sottolinea che il medico ha il dovere di curare, un obbligo derivante dalla Costituzione e dal Codice deontologico. Secondo lui, il medico è esonerato dall’obbligo di denuncia nei confronti del paziente se tale denuncia esporrebbe il paziente a un procedimento penale. Anelli sostiene che il dovere di non ostacolare la giustizia non deve compromettere la relazione di cura e la salute dei cittadini.

Roccella risponde che Anelli confonde i piani, evidenziando che la priorità deve essere la cura e il rispetto del rapporto fiduciario tra medico e paziente. Tuttavia, nel caso di maternità surrogata illegale, non è il genitore che ha commissionato la pratica a necessitare di assistenza sanitaria, ma la madre surrogata. La ministra ricorda che una legge vigente da vent’anni punisce penalmente non solo chi pratica la maternità surrogata, ma anche chi la organizza e la pubblicizza, coinvolgendo diverse professionalità, inclusi i medici.

Roccella conclude evidenziando che, in situazioni in cui l’assistenza sanitaria è necessaria, come nel caso di violenza o traffico di organi, la questione della denuncia non deve essere banalizzata e deve essere affrontata con responsabilità.