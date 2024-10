Bologna-Milan, rinvio per maltempo o si gioca? Le ipotesi e le novità

La partita tra Bologna e Milan, prevista per sabato 26 ottobre alle 18, è in dubbio a causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno colpendo l’Emilia Romagna. L’allerta meteo ha portato il sindaco di Bologna a firmare un’ordinanza che sospende la gara allo stadio Renato Dall’Ara, poiché diverse aree della città sono state colpite da un’alluvione iniziata il 19 ottobre. Le previsioni non sono rassicuranti, dato che si prevede che le situazioni critiche possano persistere, con ulteriori avvisi di maltempo emessi per il giorno seguente.

Nonostante la gravità della situazione, la Lega calcio di Serie A non ha ancora ufficialmente rinviato la partita e desidera mantenere il match in programma. Per evitare ulteriori complicazioni nel calendario del campionato, si stanno considerando diverse opzioni, come la possibilità di disputare l’incontro a porte chiuse oppure su un campo neutro. Tuttavia, trovare una nuova data per la partita potrebbe rivelarsi problematico. La decisione finale sul da farsi è attesa per domani, quando si terrà un’assemblea dei club di Serie A a Milano per discutere della situazione attuale.

La situazione meteorologica sta influenzando non solo Bologna ma anche altre province, rendendo difficile la gestione delle partite in programma. Il club emiliano, che ha già dovuto affrontare difficoltà logistiche e problematiche legate all’impianto, si trova quindi in una posizione delicata, dovendo confrontarsi con la realtà dell’allerta meteo in corso. La salute e la sicurezza dei tifosi e dei giocatori sono ovviamente la priorità in queste circostanze imprevedibili, motivo per cui l’ordinanza del sindaco è stata emessa.

Resta da vedere se la Lega seguirà l’indirizzo politico e amministrativo del Comune o se deciderà di procedere nonostante le preoccupazioni. Le prossime ore si dimostreranno decisive per il futuro del match e della gestione delle partite in questo periodo di emergenza climatica. L’auspicio è che si possa trovare una soluzione che tuteli tutti gli interessati.