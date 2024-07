il divorzio più doloroso dell’anno

Clio Zammatteo, nota al pubblico come Clio MakeUp, ha annunciato la separazione dal marito Claudio Midolo. Dopo giorni di indiscrezioni che parlavano di una crisi tra i due, la conferma è arrivata tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul blog dell’influencer e make up artist.

Nella dichiarazione condivisa si legge: