Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 9ª giornata di Serie A

Torna la Serie A e con essa il Fantacalcio. Ecco i consigliati per ogni reparto, con un nome aggiuntivo per il Fantacalcio Mantra.

Portiere – Meret: Il portiere del Napoli ritorna alla sua posizione in una giornata che si preannuncia favorevole, affrontando un Lecce che ha notevoli difficoltà nel segnare. Meret potrebbe quindi avere l’opportunità di mantenere la porta inviolata.

Difensore – Bellanova: Dopo buone prestazioni in Champions League, Bellanova ha ancora zero bonus in campionato. Tuttavia, considerando le difficoltà del Verona, potrebbe finalmente trovare la sua occasione per sbloccarsi e contribuire al punteggio dei fantallenatori.

Centrocampista – Frattesi: Il centrocampista ha sempre un buon minutaggio e, grazie alla sua abilità nel inserirsi e nel trovare il gol, potrebbe rivelarsi una vera minaccia per la Juventus. Le sue caratteristiche potrebbero fare la differenza in questa partita.

Attaccante – Castellanos: Finora ha segnato 3 gol, tutti in casa, e nonostante il periodo negativo che il Genoa sta attraversando, Castellanos potrebbe essere decisivo. Dopo la rimonta col Bologna, c’è la possibilità di un pomeriggio di festa per i sostenitori biancocelesti.

Nome Mantra – Bianco (M/C): Si sta dimostrando un mediano molto interessante, con buone capacità di inserimento e una media voto elevata. È una scelta concreta per la formazione di questa giornata di Fantacalcio.

Questo panorama offre diverse opzioni interessanti per gli appassionati di Fantacalcio, con giocatori che potrebbero rivelarsi determinanti nel corso delle partite. La Serie A riprende, e con essa l’emozione di schierare i propri calciatori preferiti nella speranza di ottenere i punteggi più alti. Assicuratevi di tenere d’occhio le prestazioni dei giocatori e di effettuare le scelte migliori per massimizzare i punti. La competizione è aperta e ogni punto sarà fondamentale per il successo nella stagione di Fantacalcio.