Gemini Live ora disponibile in lingua italiana

Gemini Live, l’assistente personale AI di Google, sta per ampliare le sue funzionalità e, nelle prossime settimane, gli utenti potranno interagire con esso in italiano. Questo migliorerà il supporto nelle attività quotidiane e l’accessibilità per tutti. Progettato come assistente conversazionale, Gemini Live consentirà di gestire conversazioni in italiano e di collegarsi a un numero crescente di app Google. Ciò faciliterà l’esecuzione di compiti e l’accesso alle informazioni attraverso i servizi Google.

Lanciato durante l’evento Made by Google di quest’anno, Gemini Live ha già consentito conversazioni in inglese. Con l’aggiunta dell’italiano e il supporto per oltre 40 lingue, sempre più utenti beneficeranno di un’esperienza fluida e naturale sui dispositivi Android. Gemini potrà supportare fino a due lingue contemporaneamente, rendendo l’interazione ancora più versatile. Gli utenti possono impostare la lingua preferita aprendo l’app Google, selezionando “Impostazioni”, poi “Assistente Google” e infine “Lingue”.

Gemini Live offre conversazioni dinamiche e naturali, come tra amici. Potrà gestire brainstorming, approfondimenti e discussioni flessibili su vari argomenti. Gli utenti possono scegliere tra 10 diverse voci per personalizzare l’esperienza dell’assistente. Con Gemini Live si possono chiedere consigli su opportunità lavorative, organizzare eventi, scoprire nuovi argomenti e ricevere suggerimenti su attività locali.

Inoltre, gli utenti possono collegare Gemini Live alle proprie app Google preferite come Gmail, Maps e YouTube. Le recenti estensioni hanno potenziato Gemini, consentendo l’integrazione con strumenti come Google Calendar, Tasks e Keep. A breve, queste funzionalità saranno disponibili anche in italiano, semplificando la gestione delle attività quotidiane.

Alcune applicazioni pratiche includono la richiesta di ricette e l’aggiunta di ingredienti alle liste della spesa, la pianificazione di eventi o il promemoria di eventi importanti come l’uscita di un film. L’obiettivo di Google è rendere l’intelligenza artificiale accessibile a tutti. Con l’espansione di Gemini Live e l’integrazione con sempre più app, gli utenti potranno beneficiare di un assistente AI conversazionale e connesso, in grado di semplificare la vita quotidiana.