sulla conduttrice piomba una bufera mentre è in ospedale

Intervento chirurgico per Antonella Clerici. Tantissimi fan preoccupati per le sue condizioni hanno seguito e stanno seguendo le sue condizioni che, per fortuna, vengono rese note tramite diversi aggiornamenti, anche sui social.

La Clerici, presentatrice Rai amatissima da tanti telespettatori, ha recentemente condiviso su Instagram la notizia del suo ricovero in ospedale. La conduttrice ha fatto sapere di essersi sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza alle ovaie. Pare, infatti, abbia scoperto una cisti durante un controllo di routine.

La celebre presentatrice televisiva è stata operata a Roma, ma il suo post ha acceso un dibattito tra diversi fan sui social media. In particolar modo sulla “priorità” dedicata alla Clerici che alcuni utenti avrebbero lamentato nei commenti, maliziosamente. Nel post, che è stato anche accompagnato da una foto scattata dal letto dell’ospedale, Antonella Clerici ha espresso la sua gratitudine verso i medici che l’hanno assistita e operata.

La conduttrice ha anche rivolto un ringraziamento speciale ad Adriana Bonifacino, direttrice di Senologia clinica all’IDI-IRCCS di Roma. Clerici, infatti, per questo, ha scritto: “è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza e competenza e affetto”, riferendosi alla dottoressa Bonifacino. La stessa, Adriana Bonifacino, ha risposto su social, ringraziando Antonella per le sue parole:

Grazie Antonella per questo tuo post. Credere nella prevenzione ed esercitarla è il meglio per noi stessi per volerci più bene. La prevenzione è l’arma più potente di cui noi disponiamo e, anche tra tante difficoltà, riusciamo a mantenere un Sistema Sanitario Nazionale molto efficiente con professionisti straordinari e di alto profilo professionale.

Antonella Clerici ha poi ribadito la sua gratitudine scrivendo sui social, semplicemente, con grande amore: “Grazie a te Adri, per tutto”. In tutto questo, come anticipato parlando di un dissing nato tra i commenti, una follower ha sollevato una polemica nei commenti. Infatti, si è insinuato come una persona comune non possa mai ricevere lo stesso trattamento rapido.

La dottoressa Bonifacino, però, ha voluto rispondere con fermezza: “Per quanto mi riguarda, non è così. Sono 45 anni di lavoro e posso assicurarle che c’è molta buona sanità. Ma ho sempre lavorato in ospedali e ambienti pubblici da 44 anni”.