Recensione: ORNELLA VANONI – “Diverse” [Analisi Brano per Brano]

Ornella Vanoni, all’alba dei suoi 90 anni, ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura musicale con il suo album “Diverse”. Questo progetto non solo mostra la sua energia e vitalità, ma presenta anche una reinterpretazione del suo repertorio classico attraverso giovani produttori. I brani, che originariamente avevano toni malinconici, si trasformano in versioni più vivaci e moderne, come dimostrano i singoli “Ti voglio” con Elodie e Ditonellapiaga, che diventa una hit contemporanea, e “Vai, Valentina”, reinterpretato in stile edm da Lorenzo Morresi.

Il disco, dunque, è un mix di nostalgia e modernità, dove ogni traccia riprende la storia musicale di Ornella, ma la rielabora per i nuovi ascoltatori. L’album si apre con “Perduto”, un brano del 1992 riarrangiato in chiave electro-disco, seguito da “Io so che ti amerò”, una poesia musicale che danza a ritmo di bossa nova, grazie alla produzione di Giordano Colombo. La collaborazione con Giuliano Sangiorgi in “Arcobaleno” porta una dimensione da sogno al pezzo, arricchendolo con suoni moderni.

Altri brani come “Musica Musica” vengono rielaborati da BRAIL in uno stile pop dance, mentre “Occhi negli occhi” si fa coinvolgente con influenze latino pop. La reinterpretazione di “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo sarà caratterizzata da un tocco dance pop moderno, mantenendo intatto il suo messaggio emozionale. Inoltre, “Per un’amica” esplora il tema dell’amicizia con un ritmo funky anni ’70, e “Ricetta di donna” vede un mix di ironia e italo disco.

Il disco culmina con “Sant’Allegria”, che ha trovato una nuova vita nel remix di Jack Sani, rendendolo un successo estivo. L’album “Diverse” rappresenta quindi un’importante evoluzione per Ornella Vanoni, dimostrando come l’età non limiti la creatività e la capacità di innovare. Con questo progetto, l’artista comunica con una freschezza sorprendente, testimoniando che la gioventù può persistere anche a 90 anni, se si abbracciano nuove idee e prospettive.