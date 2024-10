Questo è l’ultimo avvertimento che Ashton Collins riceve da suo padre prima che la comunicazione tra loro si interrompa e il video diventi improvvisamente muto.

Così Ash, un ragazzo di soli 17 anni, è costretto a scappare per le strade pericolose di una Los Angeles cyberpunk, senza il tempo di capire cosa stia accadendo.

Gli Hazmat – gli agenti governativi – fanno infatti irruzione nella sua casa distruggendo tutto, e l’unico modo che ha per salvarsi è cercare rifugio nella zona proibita, conosciuta come Zona Rossa, in un luogo chiamato Street Freaks.

Il viaggio di Ash diventa presto una lotta per la sopravvivenza.

🔴 “Street Freaks”, Terry Brooks.