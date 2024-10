Le accuse di droga e le smentite sulla cocaina

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Liam Payne, l’ex membro degli One Direction, avvenuta a Buenos Aires dopo una caduta dalla sua camera d’hotel. Due dipendenti dell’hotel, un addetto alle pulizie e un altro membro dello staff, sono stati licenziati per aver fornito droga a Payne. Tuttavia, le indagini hanno escluso la presenza di cocaina nel suo corpo. La magistratura ha comunicato che gli studi tossicologici e istopatologici complementari all’autopsia non sono ancora conclusi, complicando le indagini anche per l’assunzione, da parte del cantante, di un mix di sostanze e alcol nelle ultime ore di vita. Al momento, la procura ha affermato di non avere ulteriori informazioni riguardo il caso.

Indiscrezioni suggeriscono che Payne avrebbe consumato una serie di sostanze poco prima della sua morte, comprese cocaina, crack, ketamina, metanfetamina ed ecstasy. Si ipotizza che la droga sia stata introdotta nella struttura nascosta in una scatola di sapone. Un amico del cantante ha rivelato che, nonostante i suoi sforzi per rimanere sobrio, Payne ricevette immediatamente offerte di sostanze e alcol all’arrivo in hotel. Secondo fonti, poco prima della sua morte, avrebbe fatto uso di Cristal, una metanfetamina potente.

Liam Payne è deceduto il 16 ottobre dopo essere caduto dal balcone della sua camera, situata al terzo piano. Tra le ipotesi esaminate dalla polizia c’è quella di un gesto volontario, poiché le sostanze assunte possono provocare sbalzi d’umore, che variano dall’euforia all’estrema depressione, talvolta rendendo le persone aggressive. Questo potrebbe spiegare il disordine riscontrato nella sua stanza, con oggetti distrutti incluso un televisore.

Le indagini sono in corso e la polizia ha già interrogato cinque testimoni, tra cui tre dipendenti dell’hotel e due donne che hanno trascorso la notte con Payne. Le piste rimangono aperte e si cerca di chiarire quanto accaduto nei momenti precedenti la sua tragica scomparsa.