Mahmood, nel video di Ra Ta Ta anche un discusso ballerino di Amici

A distanza di poche ore dall’uscita di Ra Ta Ta su Spotify e iTunes, Mahmood ha deciso di pubblicare anche il video ufficiale che lo vede alle prese con un’altra coreografia. In questo video, diretto da lui stesso insieme ad Attilio Cusani, c’è anche un noto ballerino di Amici parecchio discusso: Paky.

Il ballerino ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2023 e nonostante non abbia ottenuto granché successo all’interno della scuola, fuori ha già una carriera di tutto rispetto e ha già ballato anche per Elodie, oltre che per Mahmood.

Paky ad Amici ha fatto discutere per delle frasi dette alle spalle di Maddalena Svevi colpevole di “provarci con più ragazzi” a suo dire. Frasi che non sono piaciute e che hanno fatto piangere la ballerina.

“Sono entrato perché il mio obiettivo è il serale, ma questa esperienza mi sta formando anche in altro. Sono qua per mio padre perché lo voglio rendere fiero di me perché lui ha dato tanto per me e per me non arrivare al serale sarebbe un fallimento. E’ un risultato che lui vuole tanto e quando io arrivo ultimo penso a lui e mi sento non alla sua altezza. Non ho vissuto niente di facile nella mia vita, la situazione a casa non è mai stata bella perché mia mamma non c’è più e sono cresciuto senza una mamma. Avevo 13 anni quando è morta”.