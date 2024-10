“La loro sofferenza è accettabile” a dirlo è la scienza

Uno studio recente ha analizzato perché molte persone considerano accettabile l’uso di animali nei laboratori per la ricerca. Questa pratica, comune sin dall’antichità, ha radici storiche che risalgono all’antica Grecia, ma è nel XIX secolo che ha visto un incremento significativo, in particolare nel Regno Unito e in Europa. Quest’accettazione si contrappone agli sforzi continui delle organizzazioni animaliste, come la LAV (Lega Anti Vivisezione), che promuovono i diritti e il benessere degli animali.

Più di 125 milioni di animali sono coinvolti ogni anno in esperimenti di ricerca nelle aree della medicina, genetica e biologia. Sebbene in molti paesi sia vietato l’uso di animali per test su prodotti cosmetici, la questione rimane complessa. Molti trovano difficile opporsi all’uso di animali in laboratorio, poiché spesso associano tale pratica ai progressi scientifici e alle cure mediche.

Lo studio condotto dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Melbourne e dall’Università di Grenoble ha cercato di chiarire come il fenomeno della normalizzazione della sperimentazione animale si sia radicato nella società. Nonostante gli sforzi della LAV, che ogni anno accentua l’importanza della Giornata mondiale degli animali da laboratorio, la maggior parte delle persone tende a giustificare la presenza degli animali nei laboratori, vedendo in essa una necessità per lo sviluppo di cure per malattie.

Questo studio suggerisce che per ridurre questa giustificazione sia fondamentale trovare alternative valide alla sperimentazione sugli animali. Se non si troveranno metodi alternativi, l’umanità continuerà a tollerare questa pratica, interpretandola come un’opportunità per l’innovazione medica. È quindi cruciale sviluppare nuove strade che possano sostituire o ridurre l’uso di animali nella ricerca, affinché si possa porre fine a questa forma di crudeltà che, ritenuta da molti necessaria, ha in realtà importanti implicazioni etiche e morali. I risultati confermano la necessità di una riflessione più profonda sul valore della vita animale rispetto ai potenziali benefici scientifici, invitando a una maggiore consapevolezza e responsabilità sociale.