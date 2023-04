StraMorgan: Mengoni e Madame dicono di no a Morgan

Il prossimo lunedì 10 aprile andrà in onda la prima puntata di StraMorgan, il nuovo programma di Morgan. Stando a quanto ha appena rivelato il giornalista Giuseppe Candela, Marco Mengoni e Madame avrebbero rifiutato l’invito del conduttore.

E che Mengoni abbia detto di no a StraMorgan non mi stupisce. Il mese scorso Morgan non ha speso bellissime parole per il pezzo sanremese di Marco.

“Questi credono di cantare opere d’arte e invece non sono tali. E poi quei testi che cantano sembrano sms letti con enfasi. Non c’è nessun senso poetico in quello che cantano. E no, non ci trovo nemmeno la bellezza. Non credo che questa sua sia una canzone, ma è una canzonetta di qualcuno che fa dei provini, ma che non sa scrivere canzoni.

Questo è un tentativo di qualcuno che non ha gli strumenti cognitivi per poter fare una canzone. Qualcuno che non conosce la musica, gli accordi e la melodia, non conosce la poesia e l’arrangiamento e fa una robetta qualunque. Però questa roba viene portata in palmo di mano perché lui è famoso è Mengoni e ha una bella voce. Allora lui sa interpretare una roba che è un nulla. Quella sua sembra una canzone e la gente ci crede. A furia di questo si è livellato tutto. Ormai le canzoni sono tutte vuote ed ecco perché non ci accorgiamo più che gli accordi non ci sono”.