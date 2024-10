Elvira rivela un aneddoto sgradevole su Ariana Grande, lei risponde

Ariana Grande è stata al centro di una polemica dopo un episodio raccontato da Elvira durante un’intervista. Secondo Elvira, sette anni fa, la cantante sarebbe stata scortese, rifiutandosi di scattare una foto con lei dopo un suo spettacolo. Elvira ha descritto la situazione dicendo che Ariana si era presentata con venti ospiti e, dopo aver chiesto che venissero scattate foto con tutti i suoi amici e familiari, avrebbe negato di posare insieme a lei. Elvira ha espresso il suo dispiacere per il rifiuto: “Ho fatto una foto con ciascuno di loro, ho firmato autografi e poi le ho chiesto se potevamo fare una foto insieme. Lei ha risposto, ‘No, non lo faccio’. Ci sono rimasta male”.

Ariana Grande ha prontamente risposto a queste affermazioni, chiarendo che non ricorda di aver avuto l’opportunità di incontrare Elvira. La cantante ha rivelato di aver sofferto di un attacco di ansia in quell’occasione, il che le ha impedito di restare nel backstage a lungo. Ha aggiunto: “Questo è successo circa sette anni fa e allora non ero molto brava a stare in mezzo alla folla o in luoghi rumorosi. Se ricordo male questo momento, mi scuso sinceramente per averti offesa così tanto”.

La risposta di Ariana ha sottolineato la sua difficoltà a gestire situazioni affollate, un tema che ha toccato il pubblico, soprattutto considerando la pressione e le aspettative che accompagnano la vita da celebrità. Questo scambio ha messo in evidenza come le interazioni tra personaggi pubblici e fan possano talvolta risultare fraintese, lasciando conseguenze emozionali per entrambe le parti coinvolte. La situazione ha suscitato commenti contrastanti, con alcuni che hanno sostenuto Elvira e altri che hanno difeso Ariana, sottolineando la necessità di empatia in tali circostanze.

In conclusione, l’accaduto ha riacceso il dibattito sull’etica nel mondo dello spettacolo, le dinamiche tra celebrità e fan, e l’importanza di comprendere le esperienze personali degli artisti, che possono trovarsi a fronteggiare situazioni di grande stress e ansia.