Al Pacino: Il Padre Assente e le False Speranze Materne

Domenica 20 ottobre, Al Pacino è intervenuto in collegamento a Che tempo che fa, rivelando dettagli sulla sua autobiografia, “Sonny Boy”, e discutendo della sua infanzia e carriera. Nato il 25 aprile 1940 a East Harlem, New York, Pacino è figlio di Salvatore Pacino e Rose Gelardi, i cui genitori provenivano rispettivamente dalla Sicilia. Dopo il divorzio dei genitori, avvenuto quando Al aveva solo due anni, la madre si trasferì nel South Bronx, dove vissero con i nonni materni. Nonostante le difficoltà economiche, Al Pacino ha descritto la sua infanzia con vividezza, affermando che i ricordi emergono “a colori”.

Durante l’intervista, Pacino ha condiviso un aneddoto sulla pessimistica previsione della madre riguardo alla sua possibile carriera da attore. Sebbene lui avesse iniziato a esibirsi in giovane età, la madre sosteneva che “i poveri non diventano attori”. Tuttavia, un’insegnante della scuola media notò il suo talento e incoraggiò la sua famiglia a supportarlo nel perseguire la carriera di attore. Pacino ha ricordato come, all’epoca, volesse anche diventare un giocatore di baseball, ma non fosse particolarmente abile in questo sport.

Inoltre, Al Pacino ha rivelato di essere quasi morto a causa del Covid nel 2020, raccontando di come non avesse percepito “la luce bianca” del dopo-vita. Quella tragica esperienza ha cambiato la sua prospettiva sulla vita e sulla carriera. Nonostante ciò, ha continuato a lavorare e lo scorso maggio, a 83 anni, è diventato padre per la quarta volta.

Durante l’intervista, Pacino ha anche parlato del suo incontro con Marlon Brando, descrivendo Brando come un artista sensibile e grande fonte di supporto durante le riprese. Brando lo rassicurava, facendolo sentire più a suo agio nel suo ruolo, infondendogli fiducia in un periodo di incertezze professionali. Pacino ha espresso profonda gratitudine per i colleghi e per l’incoraggiamento ricevuto nel corso della sua carriera, ribadendo l’importanza dell’incoraggiamento stesso nella vita di un artista.

In sintesi, Al Pacino ha offerto uno sguardo intimo e sincero sulla sua vita, la sua famiglia e la strada che ha portato al suo successo nel mondo del cinema.