L’alfabeto di Meloni, 2 anni a Palazzo Chigi dalla A alla Z

Il governo Meloni, in carica da due anni, è il settimo più longevo d’Italia. Ecco una sintesi delle sue principali misure e temi affrontati, dall’A alla Z.

‘A’ sta per Autonomia differenziata, legge fortemente voluta dalla Lega e ora in attesa di referendum, su cui Meloni ha espresso sostegno come opportunità per le Regioni. ‘B’ riguarda i balneari, con un’importante riforma per le concessioni che affronta la criticata direttiva Bolkestein, ora in discussione in Parlamento. ‘C’ si riferisce alla coesione, evidenziando i 19 Patti siglati con Regioni per l’utilizzo di oltre 35 miliardi di euro, rendendo i fondi di coesione più efficaci.

‘D’ rappresenta la leadership femminile con Giorgia Meloni, prima donna a Palazzo Chigi, e altre nomine significative. ‘E’ è per export: nel 2023 l’Italia ha visto un balzo nel saldo commerciale, sostenuto dall’agroalimentare. ‘F’ evidenzia la riforma fiscale, con il governo che promuove la pace fiscale e il recupero dell’evasione, riducendo le aliquote Irpef e aumentando il regime forfettario per i professionisti.

‘G’ indica il G7, presieduto dall’Italia, che ha affrontato varie tematiche, comprese le relazioni con l’Ucraina. ‘H’ tratta degli hotspot per i migranti con sviluppi controversi derivanti da un Memorandum con l’Albania. ‘I’ rappresenta l’immigrazione, una questione delicata in cui il governo rivendica un calo degli sbarchi.

‘L’ riguarda il lavoro, con un record di occupati e misure di incentivo all’occupazione. ‘M’ si riferisce al Piano Mattei, volto a costruire un nuovo partenariato con l’Africa. ‘N’ riguarda la natalità, enfatizzando sostegni per le famiglie numerose.

‘O’ rappresenta Orbàn, vicino a Meloni, e ‘P’ il premierato, con una proposta di riforma per un’elezione diretta del presidente del Consiglio. ‘Q’ attiene alla gestione dei dossier da parte di Meloni, che prende appunti sistematicamente. ‘R’ si connette ai rave party, introducendo misure severe contro eventi illegali.

‘S’ tratta del ponte sullo Stretto, un progetto avviato dal governo che ha attirato molte polemiche. ‘T’ enfatizza la transizione digitale e green, specialmente in relazione all’intelligenza artificiale. ‘U’ è per utero in affitto, tema controverso che ha riacceso il dibattito pubblico. ‘V’ riguarda il rapporto con Ursula von der Leyen e la Commissione Ue. Infine, ‘Z’ per Zelensky, con un sostegno costante dell’Italia all’Ucraina nel conflitto con la Russia.