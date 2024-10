Bruno Vespa sul vino: ‘Non fa male, è solo una stupidaggine’

Bruno Vespa ha affermato che il vino, se consumato in piccole quantità, non solo non è dannoso per la salute, ma può addirittura avere effetti benefici, specialmente sul cuore. Le sue dichiarazioni, rilasciate durante un’intervista a Il Gambero rosso, hanno suscitato un acceso dibattito e riportato alla luce una polemica già esistente tra scienziati. Vespa ha definito “una stupidaggine assoluta” l’idea che il vino faccia male alla salute, sottolineando che ci sono centinaia di studi che dimostrano il contrario, e ha invitato a evitare le “fake news”.

Il tema centrale riguarda gli effetti del vino rosso sul sistema cardiovascolare. In precedenza, nel febbraio 2023, Carlo Gaudio del Crea aveva sostenuto che il consumo moderato di vino potesse essere benefico per il cuore; tuttavia, la Fondazione Airc ha chiarito che non esistono dosaggi sicuri nemmeno per il cuore. Vespa è anche produttore di vino con la Cantina Vespa Vinaioli, situata nella Masseria Li Reni, a Manduria. In passato, la vendita del vino “Il Bruno dei Vespa” all’interno del Parlamento e sui treni Frecciarossa aveva già suscitato polemiche, generando sospetti riguardo all’imparzialità delle sue affermazioni.

Le opinioni sulla salubrità del vino sono varie. Marco Cattaneo, tramite un post su X, ha sottolineato che la visione di Vespa è solo un’opinione priva di fondamento rispetto alle evidenze scientifiche. Aureliano Stingi ha fatto eco a queste critiche, affermando che, sebbene il vino contenga alcune sostanze utili, l’etanolo presente sia altamente tossico e canceraogeno, annullando i potenziali benefici. Sempre più esperti avvertono sui rischi associati al consumo di alcol, che è collegato a oltre 200 problemi di salute, tra cui cancro e malattie cardiovascolari.

Questa divisione tra scienziati non è nuova, avendo visto anche dibattiti tra l’immunologa Antonella Viola, che afferma che il vino possa ridurre il volume cerebrale, e l’infettivologo Matteo Bassetti, il quale sostiene che il vino possa essere nocivo solo in grandi quantità. Emanuele Scafato, dell’Osservatorio Nazionale Alcol, ha evidenziato gli effetti deleteri dell’etanolo sul cervello, mostrando la differenza tra un cervello sano e uno danneggiato dall’abuso di alcol durante un’intervista a Porta a Porta nel 2019.