Orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, mercoledì 23 ottobre, si svolgerà la terza giornata della Champions League, con l’Atalanta che torna in campo contro il Celtic al Gewiss Stadium di Bergamo. La squadra allenata da Gasperini ha avuto un buon inizio nella competizione, collezionando finora 4 punti grazie a un pareggio contro l’Arsenal, in cui è stato sprecato un rigore da Retegui, e una convincente vittoria per 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk, con reti di Djimsiti, Lookman e Bellanova.

Il Celtic, attualmente quarto nel girone, è distante solo un punto dall’Atalanta. Nella prima giornata, il Celtic ha ottenuto una schiacciante vittoria per 5-1 contro lo Slovan Bratislava, ma ha subito una pesante sconfitta contro il Borussia Dortmund, perdendo 7-1 nell’ultimo incontro.

Il match di oggi avrà inizio alle ore 18.45. Le formazioni probabili sono le seguenti: per l’Atalanta si schiereranno con un modulo 3-4-2-1, con Carnesecchi in porta; Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa; Bellanova, De Roon, Ederson e Zappacosta a centrocampo; Lookman e De Ketelaere a supporto di Retegui in attacco. Il tecnico è Gasperini.

Il Celtic, con un modulo 4-3-3, avrà Schmeichel tra i pali; Johnston, Trusty, Scales e Taylor in difesa; Engels, McGregor e Bernardo a centrocampo; e Kuhn, Maeda e Furuhashi in attacco. L’allenatore della squadra scozzese è Rodgers.

Per chi desidera seguire l’incontro, Atalanta-Celtic sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e sarà disponibile per la visione in streaming su Now e sull’app SkyGo.

La partita rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre di consolidare la propria posizione nel girone, e il risultato potrebbe avere un impatto significativo sulla qualificazione agli ottavi di finale. L’Atalanta, reduce da una buona prestazione in campionato, punta a confermare il proprio valore anche in Europa, mentre il Celtic cercherà di riscattarsi dopo il pesante ko contro il Dortmund.