Riportarli in vita ora è possibile: bastano 50mila euro per realizzare il tuo sogno.

Recenti sviluppi nella clonazione genetica hanno aperto la possibilità di “riportare in vita” i nostri animali domestici. Dal 20 al 30 settembre 2024, i profili ufficiali di “ViaGen Pets” e “Gemini Genetics” hanno mostrato progressi notevoli nella conservazione e clonazione genetica, suggerendo che potrebbe essere possibile avere una “seconda vita” per i nostri amici a quattro zampe.

Queste aziende sono specializzate nella conservazione e clonazione genetica, con l’obiettivo di “fornire speranza e gioia per una relazione duratura”. L’idea è di creare animali che abbiano la stessa eredità genetica dei nostri attuali o passati animali domestici. Questi nuovi esemplari potrebbero essere considerati copie dei nostri amici, permettendoci di riscoprire l’essenza di quelli che sono stati con noi, sia fisicamente che emotivamente.

Per quanto riguarda la parte scientifica, gli studiosi hanno recentemente progredito nella conservazione dei tessuti animali, in particolare nel caso dei gatti. La tecnica prevede la conservazione del DNA tramite azoto liquido, ora utilizzata per la clonazione genetica, una pratica un tempo vista solo come fantascienza.

Le motivazioni che spingerebbero le persone a usare queste banche di tessuti, situate nello Shropshire, Regno Unito, sono la volontà di creare una nuova storia con i tratti che caratterizzavano i loro animali del passato. La prospettiva di mantenere vivo il legame con i propri animali tramite una clonazione precisa e scientifica ha un fascino particolare per molti proprietari.

Tuttavia, questa opportunità non è priva di costi: attualmente, il prezzo della conservazione genetica è compreso tra 50.000 e 70.000 euro. Ciò rende questa pratica un investimento considerevole, accessibile solo a pochi. Nonostante i costi elevati, l’idea di avere la possibilità di rivivere l’esperienza di avere un animale caro riacquista un nuovo significato, rendendo la clonazione una fronte emozionante e controversa nel campo della scienza veterinaria e della genetica animale. Nel complesso, i progressi nella clonazione genetica prospettano un futuro in cui gli animali domestici, anche se clonati, possono dare un nuovo inizio alle relazioni affettive degli esseri umani verso i loro compagni a quattro zampe.