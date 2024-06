l’annuncio della sua scomparsa poco fa 

È lutto per un pezzo di storia del cinema d’Oltreoceano, amatissimo e per tanti anni sulle scene, tra grande e piccolo schermo. Tony Lo Bianco, l’attore italo-americano nato a New York da genitori siciliani, è scomparso oggi all’età di 87 anni.

Celebre per i suoi ruoli in Law & Order e Il braccio violento della legge, la notizia del suo triste decesso è stata riportata per prima da ‘Metro.uk’. Le informazioni sono giunte al blog online tramite i rappresentanti dell’attore.

Tony Lo Bianco ci ha lasciati dopo una lunga lotta contro il cancro alla prostata, uno dei mali più brutti e difficilmente curabili, statisticamente parlando. Il suo staff ha confermato che se n’è andato serenamente la scorsa sera alle 21, con la moglie al suo fianco. Un addio che getta nel lutto una grande comunità, quella del cinema americano, dove in molti lo hanno conosciuto dentro e fuori dal set.

L’attore lascia la moglie Alyse Best Muldoon, una scrittrice e consulente sanitaria con cui si era sposato alcuni anni fa, nel 2015. Lascia le tre figlie avute dal primo matrimonio con Dora Landey, un amore durato dal 1964 al 1984.

Nacque a New York nell’ottobre del 1936 da un padre che faceva il tassista e una madre casalinga, entrambi siciliani. Tony Lo Bianco ha poi fondato letteralmente “dal basso” la sua compagnia teatrale, il Triangle Theater, dopo aver concluso gli studi.

L’attore è successivamente diventato noto al pubblico grazie ai suoi ruoli in film come “Il braccio violento della legge”, “I killers della luna di miele” e “God Told Me To”. La sua ultima apparizione sul grande schermo è stata in “Somewhere in Queens”, diretto da Ray Romano. Ha recitato anche in numerose serie televisive tra cui Law & Order, Rocky Marciano, La signora in giallo e Boiling Point (1993) e The Juror (1996). Oltre alla moglie Alyse, sposata nel giugno 2015, e alle tre figlie avute da Dora Landey, Tony Lo Bianco è stato sposato con Elizabeth Fitzpatrick dal 2002 al 2008, prima di legarsi sentimentalmente e legalmente con Alyse.