Europa League, la Roma soffre ma vince 1-0 all’Olimpico contro la Dinamo Kiev

La Roma vince 1-0 contro la Dinamo Kiev all’Olimpico nella terza partita di Europa League, ottenendo tre punti cruciali grazie a un gol di Artem Dovbyk su calcio di rigore. La squadra di Juric sale a 4 punti in classifica.

Il tecnico giallorosso ha apportato diversi cambi, confermando la formazione 3-5-2 ma modificando alcuni ruoli. Svilar è stato scelto come portiere, con Celik, N’Dicka e Hermoso in difesa, mentre Hummels è rimasto in panchina. Zalewski è stato schierato in una posizione inedita a destra, con Koné e Le Fée al centro e Angelino a sinistra. Pisilli ha avuto un ruolo avanzato sulla trequarti, supportando Dovbyk.

La Dinamo Kiev, guidata da Neshcheret in porta, ha schierato una difesa con Bilovar, Popov e Mykhavko, e un centrocampo composto da Tymchyk, Mykhailenko, Andrievskyi e Rubchynskyi, con Voloshyn e Guerrero in attacco. Nella prima metà di gara, la Roma ha mostrato una buona impronta, ma ha avuto difficoltà a concretizzare le occasioni. Il vantaggio è arrivato al 23’ con Dovbyk, che ha realizzato un rigore guadagnato da Baldanzi. Nonostante il vantaggio, la Dinamo ha reagito, colpendo una traversa con Tymchyk al 34’ e avendo un gol annullato per fuorigioco di Popov al 43’.

Nella ripresa, Juric ha inserito Cristante e Shomurodov. La Roma ha sfiorato il raddoppio al 58′ con Pisilli, il cui tiro è stato deviato in angolo da Popov. La Dinamo ha risposto con l’inserimento di titolari, mentre la Roma ha aumentato la qualità con Pellegrini e Dybala. Al 74’, Dybala ha tentato una punizione, colpendo l’esterno della rete. All’80’, Shomurodov ha sfiorato il palo con un tiro a giro dalla sinistra.

All’84’, l’uzbeko ha avuto una grande occasione, ma ha spedito il pallone a lato di pochissimo dopo un’ottima combinazione con Dybala e Pellegrini. Negli ultimi minuti, la Roma ha mantenuto il risultato con un po’ di affanno, ma ha portato a casa tre punti fondamentali per il proseguo della competizione.