La scoperta emersa nelle ultime ore potrebbe mettere in seria difficoltà l’imprenditrice.

Nuovi problemi per Chiara Ferragni, che è tornata al centro dell’attenzione a causa di un’anomalia denunciata dal suo ex socio Pasquale Morgese. Quest’ultimo ha segnalato la scomparsa di documenti importanti, tra cui il Bilancio del 2023, e potrebbe citarla in giudizio per chiedere danni.

Negli ultimi tempi, Chiara Ferragni ha affrontato notevoli difficoltà sia nella sua carriera che nella vita privata. Tuttavia, la situazione potrebbe aggravarsi, poiché Morgese ha fatto sapere di essere intenzionato a intraprendere azioni legali. Non riuscendo a reperire il Bilancio 2023 della Fenice, un’azienda di cui detiene quasi il 30%, l’ex socio ha dichiarato che il documento doveva essere reso disponibile a aprile, ma non ci sono state comunicazioni al riguardo.

Morgese ha contattato la Ferragni attraverso il suo avvocato, Filippo Garbagnati, non solo per richiedere il bilancio mancante, ma anche per minacciare conseguenze legali in caso di mancata presentazione. In base all’articolo 2409 del Codice Civile, i soci hanno il diritto di ottenere informazioni sui documenti contabili che possano compromettere la società, specialmente in situazioni di irregolarità.

In aggiunta, un altro importante socio della Ferragni, Paolo Barletta, sembra essere disposto a distaccarsi dalla sua attività, progettando di cedere le proprie quote, che rappresentano circa il 40% del capitale sociale. Questo sviluppo riaccende l’attenzione sull’impero creato da Chiara Ferragni, anche se non è chiaro come si evolverà la disputa né se si riuscirà a raggiungere un accordo tra le parti coinvolte.

La situazione resta complessa e incerta, e si attende di capire quali passi intraprenderanno Chiara Ferragni e Pasquale Morgese nei prossimi giorni, mentre la questione del bilancio e delle quote societarie continuano a sollevare interrogativi sull’efficacia della gestione e sulla stabilità delle relazioni interne all’azienda. Risulta evidente che la pressione sui rapporti lavorativi e le sfide legali rappresentano un periodo di stress significativo per Ferragni, la cui figura è da tempo al centro di attenzione mediatica.