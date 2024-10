Stefano De Martino incanta Eleonora Giorgi con un dono e un dolce messaggio

Stefano De Martino ha recentemente omaggiato Eleonora Giorgi con un mazzo di fiori, un gesto che è stato apprezzato dalla celebre attrice in un periodo difficile della sua vita. Eleonora, che sta affrontando una battaglia contro un tumore al pancreas, ha espresso pubblicamente il suo supporto e la stima nei confronti di De Martino. In una intervista a Vanity Fair, ha dichiarato quanto sia importante per lei guardare il suo programma, Affari Tuoi, poiché le offre momenti di gioia e spensieratezza in un momento tanto complicato.

In risposta a queste parole, Stefano De Martino ha inviato un mazzo di fiori accompagnato da un biglietto nel quale esprime affetto e stima nei confronti di Eleonora, scrivendo: “Cara Eleonora, ricambio la stima e la simpatia. Un abbraccio grande, con affetto”. Eleonora, entusiasta del gesto, ha condiviso l’immagine dei fiori su Instagram, aggiungendo un cuoricino rosso in segno di gratitudine.

Un anno fa, Eleonora Giorgi aveva rivelato pubblicamente di essere malata, iniziando così un percorso difficile ma pieno di determinazione. Ha condiviso le sue esperienze e le varie fasi della sua battaglia contro il tumore, sottolineando l’importanza di godere del tempo con i suoi cari. Ha dichiarato che parlare della sua malattia è stato liberatorio e le ha permesso di comprendere meglio il valore della vita e delle relazioni. “Ciò che conta è stare con i miei figli, con la mia famiglia, con gli affetti”, ha affermato, evidenziando l’amore della sua famiglia come fonte di forza nella sua lotta.

Eleonora ha descritto questo nuovo “bozzolo d’amore” come un modo per riempire la sua vita di significato e calore, mentre continua a combattere contro questa grave malattia. La vicinanza e il supporto che riceve, come quello di Stefano De Martino, rappresentano per lei un’importante spinta emotiva in questo momento delicato.