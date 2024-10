San Gallo-Fiorentina, il risultato: reti e partita

Partita illuminante per la Fiorentina che, in rimonta, si impone per 2-4 sul campo del San Gallo nella seconda sfida di Conference League, raggiungendo così i 6 punti in classifica. La gara si è rivelata meno scontata del previsto, con il San Gallo che chiude il primo tempo in vantaggio. La Fiorentina, però, riesce a superare i padroni di casa, passando in vantaggio sul 2-1, prima di subire il pareggio dei svizzeri e di ritornare nuovamente in vantaggio grazie a una doppietta di Ikoné.

Il turnover nella squadra di Palladino è stato quasi totale rispetto alla vittoria per 6-0 contro il Lecce, con solo Adli e Bove confermati in campo. Il portiere De Gea viene sostituito da Terracciano, mentre la difesa vede Kayode, Moreno, Martinez Quarta e Biraghi. In attacco, spazio a Ikoné, Kouamé e Sottil, mentre Gudmundsson e Kean sono assenti per infortunio. I cambi creano confusione in avvio, e il San Gallo si rende pericoloso subito al 3′ con Mambimbi. La prima opportunità per i viola arriva al 20′, ma Kouamé non riesce a segnare. Un gol annullato a Bove al 22′ non ferma la carica svizzera, che al 23′ passa in vantaggio con Mambimbi. Il San Gallo continua a premere, ma Terracciano respinge efficacemente un attacco di Mambimbi al 31′.

Nel secondo tempo, la Fiorentina entra in campo più decisa e al 47′ sfiora il pari. Il gol arriva al 50′ con un colpo di testa di Martinez Quarta su assist di Biraghi. Al 54′, Ikoné firma il sorpasso con un gol perfetto. Il San Gallo reagisce e riesce a pareggiare con Gortler al 62′. Tuttavia, i viola non si arrendono e ritrovano il vantaggio al 69′ con un altro gol di Ikoné. Nonostante i tentativi del San Gallo, la Fiorentina è inarrestabile e al 93′ Gosens chiude la partita siglando il definitivo 4-2 dopo un palo di Kouamé, fissando il punteggio e garantendo così una vittoria meritata.