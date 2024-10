Chi è Giovanni Tronchetti Provera, figlio di Marco: svelata la relazione con Chiara Ferragni

Dopo le recenti speculazioni su una possibile relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara, il giornalista Gabriele Parpiglia ha suggerito che l’influencer potrebbe essere legata a Giovanni Tronchetti Provera. Tronchetti Provera è il figlio di Marco Tronchetti Provera, ex presidente di Telecom Italia e vice presidente esecutivo di Pirelli, e di Cecilia Pirelli, il che lo rende un erede influente di una grande multinazionale.

Giovanni, nato nel 1983, ha 41 anni ed è milanese. Ha conseguito il diploma al liceo scientifico e ha proseguito gli studi in Business management presso la London English School, laureandosi nel 2008. Dopo la laurea, ha iniziato a lavorare a tempo pieno nel gruppo Pirelli. È stato sposato con Nicole Moellhausen, da cui è attualmente separato, e con la quale ha tre figli. Secondo Parpiglia, i figli di Giovanni frequenterebbero la stessa scuola dei figli di Ferragni.

Le voci su un flirt tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono emerse dopo che entrambi si sarebbero conosciuti a Ibiza durante l’estate. Nonostante la loro presunta relazione, non sono stati avvistati insieme a Milano; tuttavia, si ipotizza che il loro ultimo incontro possa essere avvenuto in un locale riservato da Tronchetti Provera per evitare l’attenzione dei paparazzi.

Le dinamiche di questo nuovo legame potrebbero essere collegate al precedente rapporto tra Ferragni e Campara. Parpiglia ha suggerito che il portavoce di Ferragni, Campara, si sarebbe rifiutato di accompagnarla in un viaggio in Perù, spingendola a optare per una vacanza tra Sardegna e Ibiza, dove avrebbe incontrato Tronchetti Provera.

In parallelo, ci sono notizie su Chiara Ferragni riguardo alla sua separazione da Fedez. Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia starebbe lavorando a un accordo consensuale riguardo all’affidamento e al mantenimento dei figli.

Le informazioni fornite suggeriscono quindi che Chiara Ferragni stia vivendo un periodo di transizione, sia nella sfera sentimentale con Giovanni Tronchetti Provera, sia in quella personale con la separazione da Fedez.