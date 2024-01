la reazione del cucciolo è dolcissima

Un video condiviso sui social network mostra la reazione di un cane al bacio della sua umana: il quattro zampe è rimasto a guardare il bacetto fluttuare in aria con un’espressione dolcissima.

Gli animali domestici hanno il potere di regalare momenti di gioia e spensieratezza a chi vive con loro. Sono sempre di più i proprietari di cani e gatti che amano condividere gli atteggiamenti dei loro quattro zampe e le dimostrazioni di affetto di questi ultimi sui social network. Uno dei filmati che in questi giorni sta ottenendo il maggior numero di visualizzazioni è quello avente per protagonista un dolcissimo cagnolino. Le immagini mostrano il modo in cui il quattro zampe risponde al bacio che la sua umana gli ha inviato con la mano, emozionando milioni di utenti del web.

Emoziona gli utenti del web il video di un cane che guarda fluttuare in aria il bacio della sua umana

Il video è stato condiviso sul profilo X (Twitter) della famiglia umana del cane, e poi postato su altre pagine, tra cui quella gestita da un amante degli animali, Pasquale Abiuso, all’account social @Paquale Abiuso.

La scena ripresa nel video condiviso su Twitter mostra un cane, di taglia media dal manto scuro, seduto al tavolo con la sua proprietaria. A un certo punto, la donna guarda il suo amico a quattro zampe e gli manda un bacio soffiandolo in aria con la mano. Così si legge nella didascalia che accompagna le immagini: «Quando mandi un bacio al tuo cane e lui lo guarda fluttuare…».

E in effetti ciò che fa il cane è proprio quello di alzare lo sguardo verso l’alto per seguire il fluttuare del bacetto della sua umana. Mandare un bacio nell’aria è un gesto che spesso gli esseri umani fanno per salutare qualcuno a cui vogliono molto bene. Al gesto della donna, il cucciolo risponde in un modo così dolce da stupire gli stessi proprietari.

Quando mandi un bacio al tuo cane e lui lo guarda fluttuare… 🥹 pic.twitter.com/249nyqnPpr — Pasquale Abiuso (@PasqualeAbiuso) December 20, 2023

Il quattro zampe ha infatti seguito con lo sguardo e con il musetto sollevato verso l’alto il bacio che fluttuava virtualmente nell’aria. La scena ha emozionato milioni di utenti del web, che durante le festività natalizie hanno condiviso il video con amici e parenti come testimonianza dell’affetto e della dolcezza di cui sono capaci gli animali. (di Elisabetta Guglielmi)