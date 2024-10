Probabili formazioni e dove guardarla in TV

La Juventus torna in campo per la Champions League ospitando oggi lo Stoccarda all’Allianz Stadium. Questa è la terza giornata del girone, e i bianconeri sono già a sei punti grazie alle vittorie nelle prime due partite. Nella prima giornata, la Juventus ha battuto il PSV Eindhoven e nella seconda ha vinto contro il Lipsia con un punteggio di 3-2. L’obiettivo attuale della squadra di Motta è mantenere il punteggio pieno.

Il match tra Juventus e Stoccarda è in programma per oggi, martedì 22 ottobre, alle ore 21. Le probabili formazioni vedono la Juventus schierata con un 4-1-4-1, con Perin in porta, Savona, Kalulu, Gatti e Cambiaso in difesa, Locatelli a centrocampo, e in attacco Conceicao, McKennie, Fagioli, Yildiz e Vlahovic. La squadra è allenata da Motta. Dall’altra parte, lo Stoccarda si presenterà con un 4-2-3-1, composto da Nubel in porta, Stenzel, Rouault, Chabot e Mittelstädt in difesa, Karazor e Stiller a centrocampo, e Millot, Undav, Leweling e Demirovic in attacco, guidati dall’allenatore Hoeness.

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming su Now e SkyGo. La Juventus cerca di confermare il proprio buon inizio di stagione europea, sfruttando il fattore campo contro una squadra di Bundesliga che, pur avendo altre ambizioni, si troverà di fronte una formazione in grande forma. Sarà interessante vedere come risponderanno le due squadre a questa sfida, con la Juventus sotto pressione per mantenere la propria striscia vincente.