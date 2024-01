Stroncatura della Ferragni a Pomeriggio 5: interviene anche Myrta Merlino

Via e vai di ospiti tra La Vita in Diretta e Pomeriggio 5, dove ieri è tornato anche Antonio Caprarica. Il giornalista poco più di una settimana fa era da Alberto Matano a commentare il Pandoro gate e ieri ha detto la sua sulla Ferragni da Myrta Merlino. Caprarica ha preso le parti di Chiara, mentre in studio è arrivata una secca stroncatura da parte di Rosanna Cancellieri.

Pomeriggio 5: la stroncatura di Rosanna Cancellieri su Chiara Ferragni.

“A me viene da dire che l’immagine è qualcosa di estremamente fragile quando si fonda sul vuoto pneumatico ed è immagine in quanto immagine. Qui parliamo di un potere formidabile, ma poi delicatissimo, di un’immagine che si incrina con grande facilità se tu sei solo ed esclusivamente i tuoi sorrisi. Così quando arriva una tempesta o un passo falso di questo genere è ovvio che tutto si sgretola e va in mille pezzi come un vetro che fino a poco tempo fa sembrava infrangibile. – ha continuato Rosanna nella sua stroncatura – La Meloni ha invocato trasparenza sulla beneficenza e non mio è parso un attacco alla Ferragni. Credo sia stato un prendere spunto da una vicenda che ha messo in luce un punto debole. Nel caso della beneficenza della Ferragni c’è stata una commistione strumentale”.

Subito dopo è intervenuta anche Myrta Merlino: “Fino a un anno fa Chiara era in uan forma smagliante e sembrava che tutto le fosse concesso e forse è questo che l’ha portata a scivolare. bellezza mostrata, ricchezza, tour della loro casetta da 800 metri quadri. Perché alla fine loro erano i buoni. Donazioni, l’ambrogino d’oro, poi all’improvviso è bastato pochissimo per il ribaltamento. A me sui social ha colpito un frase interessante ‘il perdono non è in vendita’. L’idea è che puoi essere ricca, bella e famosa, puoi darte un milione all’ospedale, ma comunque alcune cose non sono in vendita“.