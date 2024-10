Cooper Koch festeggia per i fratelli Menendez e lancia un appello a tutti

Dopo la pubblicazione di “Monsters” su Netflix, Cooper Koch e Kim Kardashian hanno visitato Erik e Lyle Menendez in carcere. L’attore ha descritto l’incontro come illuminante, sottolineando la cordialità e gentilezza dei fratelli, con i quali ha parlato a lungo, esprimendo l’intenzione di sostenerli. Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascón, ha recentemente auspicato che una nuova udienza porti a una nuova condanna che consenta ai Menendez di ottenere la libertà vigilata. Gascón si è mostrato fiducioso che entrambi possano tornare a casa a festeggiare il Ringraziamento.

Dopo le dichiarazioni di Gascón, Koch ha rilasciato un comunicato invitando il pubblico a sostenere Erik e Lyle, affermando che le loro voci sono importanti. In un altro comunicato, Koch ha espresso gratitudine e speranza per i progressi fatti nel caso. Ha riconosciuto che la raccomandazione del procuratore ha riacceso la speranza di un rilascio dopo decenni in carcere, ma ha avvertito che ci sono ancora passaggi cruciali da seguire, come l’approvazione da parte del giudice e il riconoscimento della commissione per la libertà vigilata.

Koch ha enfatizzato l’importanza del sostegno collettivo, non solo per i Menendez ma anche per tutte le vittime di abusi che lottano per essere ascoltate. Ha concluso sperando di vedere Erik e Lyle finalmente liberi. Il sostegno di Koch e l’attenzione crescente verso il caso dei fratelli Menendez riflettono un rinnovato interesse pubblico per la giustizia e i diritti umani, sottolineando il potere delle voci unite in favore di chi è in difficoltà.