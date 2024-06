fiocco azzurro in casa del Vip

È arrivato il momento di appendere il fiocco azzurro per una delle figure principali di uno dei reality show più amati e popolari degli ultimi anno. Parliamo di Temptation Island, programma attesissimo e appena tornato in onda, proprio questa settimana. La dolce novità coinvolge uno dei fidanzati più controversi di Temptation Island che è diventato papà di un bambino, il suo nome, annunciato sui social, è Edoardo.

L’annuncio gioioso è arrivato su Instagram, condiviso appena poche ore fa sia dalla neo mamma che dal neo papà, accompagnato dalla prima foto di famiglia. “Edoardo Rasa. Benvenuto al mondo, amore di mamma e papà”. La notizia della gravidanza era stata resa nota lo scorso novembre, pochi mesi dopo che la coppia aveva confermato la loro relazione. Scrive Federico Rasa in un post sui social:

Dal primo giorno che ti ho vista, ho capito subito che mi avresti sconvolto la vita! Giorno dopo giorno, i miei sentimenti per te diventavano sempre più forti e iniziavo a provare emozioni che non avevo mai provato nella mia vita!

Il messaggio d’amore e di gratitudine per la loro relazione così piena di amore, adesso ancora di più con l’arrivo del piccolo Edoardo, continua: “Dopo solo tre mesi mi hai dato il dono più bello del mondo e diventare padre con una donna come te è la cosa più bella del mondo! Vi rispetterò e vi amerò per tutta la vita! Vi amo da morire”. La fidanzata dell’ex Temptation Island, Angy Colletta, una giovane ragazza di Palermo, ha partorito il 28 giugno, nella mattinata di ieri per la precisione.

Il pubblico di Temptation Island ricorda bene la storia di Federico Rasa con Floriana Angelica, la ex con cui aveva deciso di mettere alla prova il loro rapporto. Durante la permanenza nel villaggio in Sardegna, il loro percorso si era mostrato alle prime battute già turbolento. Federico si era avvicinato alla single Vincenza Botti e aveva anche usato parole poco generose nei confronti di Floriana. C’era stato, infatti, un falò di confronto anticipato, ma Federico non si era presentato.

Dopo la seconda richiesta Rasa aveva accettato di incontrarla e i due erano usciti insieme dal reality show. La loro relazione è stata caratterizzata da alti e bassi, con diverse rotture negli anni. Alla fine, si sono separati definitivamente e Federico ha incontrato Angy, la madre del piccolo Edoardo, suo figlio.