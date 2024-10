“Avvistata con lui” ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e il suo famosissimo ex?? La foto fa impazzire il web

Un incontro casuale è avvenuto a Milano tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, presso il lussuoso boutique hotel Portrait Milano, situato nella zona di Porta Venezia. Entrambi si trovavano lì per motivi diversi, ma il loro incontro ha rivelato la presenza di un affetto reciproco che persiste nonostante siano passati 12 anni dalla fine della loro relazione. Il momento di incontro è stato caratterizzato da un caloroso abbraccio, simbolo del rispetto che continuano a provare l’uno per l’altra.

L’episodio è stato immortalato dai fotografi del settimanale Chi, che ha documentato come Belen fosse presente nel locale con l’amica Martina Menegon, mentre Corona si trovava con la sua compagna Sara, incinta di otto mesi. Grazie a questa occasione, Belen ha potuto congratularsi con Sara per la prossima nascita del loro bambino, segnando un momento di cordialità tra le due.

Le situazioni sentimentali di Belen e Corona nei rispettivi percorsi di vita mostrano delle differenze significative. Fabrizio Corona sembra aver trovato una stabilità emotiva con Sara, con la quale si appresta a diventare padre per la seconda volta. Dal canto suo, Belen sta affrontando una fase più difficile nella sua vita amorosa; recentemente è stata vista con il compagno Angelo Edoardo Galvano in situazioni non propriamente serene, creando dubbi sul futuro della loro relazione.

Professionalmente, Belen è attivamente coinvolta in nuovi progetti, tra cui una linea di make-up chiamata Rebeya e la conduzione di due programmi televisivi su Nove e Real Time. È anche molto attiva sui social media, dove condivide pensieri enigmatici e frecciatine con i suoi follower. Un recente post ha attirato l’attenzione dei fan per il suo misterioso messaggio, il quale affermava: “Questa è la sorpresa più elegante che puoi fare a una donna”, lasciando senza parole i suoi seguaci e alimentando la curiosità attorno alla sua vita personale.