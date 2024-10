Flavia Mello Agonigi scomparsa a Pontedera: auto e telefoni nel mistero, si ipotizza un omicidio

Non si sono più avute notizie di Flavia Mello Agonigi, una donna di 54 anni di origine brasiliana, scomparsa a Pontedera, Pisa, dal 12 ottobre. La procura di Pisa ha avviato un’indagine per omicidio contro ignoti. Flavia risiedeva a Pontedera ed è scomparsa dopo una serata trascorsa in discoteca con le amiche alla Don Carlos, a Chiesina Uzzanese. Dall’uscita dal locale, la donna e la sua auto, un’Opel Mokka, non sono più state rintracciate; l’auto è stata vista per l’ultima volta a Capannoli.

Il marito di Flavia, Emiliano Agonigi, ha lanciato l’allerta e la Prefettura ha attivato il piano di ricerca per le persone scomparse, coinvolgendo squadre di terra e un elicottero. Le indagini si concentrano sulle ultime ore di Flavia, che si trovava in una zona collinare a distanza dalla sua abitazione al momento della scomparsa. Gli investigatori stanno ascoltando parenti, amici e conoscenti, ma nessuna ipotesi è stata esclusa.

Flavia possedeva due telefoni, entrambi spenti dal giorno della sua scomparsa, mentre passaporto e vestiti sono stati trovati a casa. Ha interrotto i contatti con le sorelle in Brasile e il conto corrente cointestato con il marito non presenta movimenti recenti. La sua scomparsa resta un mistero e le autorità stanno cercando di scoprire di più sul suo passato.

L’avvocato di Flavia ha comunicato che, col passare del tempo, cresce la paura che possa essere accaduto qualcosa di grave. Le ricerche in Toscana non hanno portato a risultati finora, alimentando l’ansia dei familiari. Anche l’associazione Penelope è coinvolta nel caso, assistendo la nipote Irene. Il legale ha dichiarato che non ci sono evidenze che Flavia volesse allontanarsi volontariamente e ha sottolineato che, in caso di incidente o malore, l’auto sarebbe stata rinvenuta. Flavia è descritta come una persona serena e felice, priva di motivi per scomparire.