Lo studio conferma ciò che abbiamo sempre saputo dentro di noi.

Hai mai avuto la sensazione che il tuo cane capisse ciò che dici? Un nuovo studio conferma che i cani hanno effettivamente la capacità di comprendere il linguaggio umano, sebbene in modo differente rispetto agli esseri umani stessi. Condotto da un team di ricercatori delle Università di Ginevra, Parigi e Marsiglia e pubblicato su PlosOne, lo studio ha rivelato che la comprensione verbale nei cani è influenzata dalla velocità con cui comunichiamo. Grazie al processo di co-evoluzione con l’uomo, i cani hanno sviluppato abilità cognitive che consentono loro di riconoscere parole e associare questi suoni a oggetti o azioni.

Tuttavia, i cani elaborano le informazioni verbali in maniera più lenta rispetto agli esseri umani. La ricerca ha dimostrato che parlando a un ritmo più lento, possiamo migliorare l’efficacia della comunicazione con i nostri animali. La comunicazione tra cani e umani non si limita solo al linguaggio verbale, ma include anche elementi come il tono della voce, l’intonazione, la durata dei suoni e il linguaggio del corpo. I cani, pur non comprendendo il linguaggio umano come noi, possono decifrare molte informazioni attraverso segnali acustici e la prosodia, che include l’intonazione e il ritmo del discorso.

I ricercatori hanno notato che i cani sono capaci di distinguere tra diverse intonazioni e interpretano anche il ritmo e l’accento delle parole. Gli esseri umani parlano mediamente a una velocità di 4 sillabe al secondo, mentre i cani “comunicano” a circa 2 sillabe al secondo. Questa differenza suggerisce che è utile rallentare il nostro modo di parlare per facilitare la comprensione da parte del cane. Parlare in modo eccessivo può essere controproducente; non serve a nulla bombardare il cane con troppe parole. È più efficace comunicare in modo chiaro e conciso, prestando attenzione anche al linguaggio del corpo.

Per migliorare la comunicazione con il tuo cane, prova a parlare in modo più lento e a monitorare il tono della tua voce. Ricorda che i cani si affidano molto ai segnali non verbali; a volte, un gesto o uno sguardo possono risultare più efficaci di mille parole. Il legame tra noi e i nostri cani è straordinario, e comprenderne il modo di comunicare è essenziale per rafforzarlo.