Amadeus sceglie Scotti e ignora Signorini: novità per La Corrida

A pochi giorni dalla premiere di “La Corrida” sul Nove, arrivano novità significative. Il programma, storicamente ideato da Corrado negli anni ’60, ritorna con Amadeus come conduttore. Inizialmente fissato per lunedì 4 novembre, il debutto è stato spostato a mercoledì 6 novembre, per evitare una competizione diretta con il “Grande Fratello” di Alfonso Signorini, e altri programmi come “GialappaShow” su Tv8. La scelta della nuova data fa parte di una strategia per garantire un confronto più gestibile, dato che il lunedì avrebbe messo Amadeus in difficoltà, specialmente dopo le recenti performance del suo show “Chissà Chi è”.

La nuova edizione de “La Corrida” prevede otto puntate e dovrebbe concludersi il 25 dicembre, anche se è improbabile che Amadeus vada in onda la sera di Natale, suggerendo così un possibile slittamento dell’ultima puntata. Il format consentirà ai dilettanti di esibirsi in una varietà di performance, da canti e balli a poesie, con il pubblico in studio che avrà il compito di valutare e giudicare ogni esibizione con applausi o fischi.

Amadeus, noto per la sua abilità di conduzione, è atteso al varco per vedere se riuscirà a conquistare il favore del pubblico, dopo le difficoltà incontrate con “Chissà Chi è”. La ricetta del programma, che unisce intrattenimento e partecipazione del pubblico, promette di essere ricca di divertimento e sorprese, rimanendo fedele alla sua tradizione di celebrare il talento (o la mancanza di esso) dei concorrenti provenienti da tutta Italia.

Con una scaletta variopinta e l’atmosfera festosa, “La Corrida” si preannuncia come un evento da seguire, con la speranza di riportare l’allegria e lo spettacolo che l’hanno contraddistinta nel corso degli anni. La competizione tra i vari programmi del mercoledì sera si fa quindi interessante e i risultati di ascolto saranno cruciali per il futuro di Amadeus su questo canale. I telespettatori sono dunque invitati a sintonizzarsi e vivere insieme le emozioni di questa nuova avventura televisiva.