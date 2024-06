Emma fiera dei suoi look: “Non sono arrivata a 40 anni per farmi dire come mi devo vestire”

Emma Marrone sul palco della Fiera della Musica ad Azzano Decimo ha deciso di sottolineare la libertà e la voglia di vestirsi come più le piace. In queste settimane estive la cantante ha preso parte a numerosi eventi musicali e sui social, soprattutto su TikTok, molti suoi outfit sono diventati virali al grido di “ma come ti vesti?“.



In molti commenti (almeno quelli che ho letto io) non c’è stato un attacco frontale al suo corpo, quanto più alla scelta di alcuni outfit fra colori, materiali e abbinamenti che non hanno rispecchiato il gusto del pubblico. E ci sta, ovviamente. Ecco alcuni outfit finiti nel mirino delle critiche:



Emma Marrone ha però voluto fare un discorso più ampio incitando le proprie fan a sentirsi fiere del proprio corpo ed a vestirsi come meglio credono. Concetti che meritano solo applausi.

“Domani sui social chissà cosa scriveranno gli altri sul mio corpo. Che non va bene. A me non me ne frega niente raga. Mi rivolgo soprattutto alla ragazze giovani, quelle che ancora devono fare un po’ di vita per avere le spalle forti e grosse come ce le ho io. Non state dietro a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità. Ogni corpo ha la sua bellezza. La perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano il chirurgo. Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono. Non sono arrivata a quarant’anni per farmi dire da quattro ignoranti come mi devo vestire. Non devo nascondere il mio corpo, ne vado orgogliosa. Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nud4 su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto. Sentitevi liberi di esprimervi come meglio credete. Non abbiate mai vergogna e pudore di mostrare il vostro corpo per quello che è. […] Siamo qua, respiriamo, siamo vivi, mostriamoci anche se abbiamo dei difetti”.