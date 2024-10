Dopo il salvataggio, tutti erano confusi.

Dopo la scoperta di un raro procione albino dagli occhi rosa negli Stati Uniti, molti si sono affrettati a voler saperne di più su di lui, battezzato Mellow. La notizia ha suscitato curiosità e confusione riguardo alla sua vera identità, finché non è stato portato presso un rifugio locale. Gli esperti hanno inizialmente faticato a determinare la sua natura, domandandosi se si trattasse di una mutazione genetica o di un’altra specie.

Durante una visita di controllo, i veterinari, esperti in fauna selvatica, hanno rivelato che l’animale assomigliava a un furetto albino in cattive condizioni. Dopo aver ingannato alcuni residenti in Tennessee, è emerso che Mellow era in realtà un procione albino, non vedente e non udente. Inoltre, si è appreso che la sua mutazione genetica potrebbe aver portato la madre ad abbandonarlo poche ore dopo la nascita.

Il 4 agosto, l’associazione “For Fox Sake Wildlife Rescue” ha fornito aggiornamenti su Mellow attraverso i social media, informando che attualmente non può tornare in natura a causa della sua fragilità. Senza un adeguato supporto, la sua vita sarebbe a rischio. Inizialmente, il rare procione albino è stato portato al rifugio “Out of the Woods Wildlife Rescue” e successivamente al centro di recupero “For Fox Sake”, dove ha finalmente ricevuto il nome di Mellow.

La particolare colorazione del suo manto è stata successivamente associata a una mutazione genetica, segnalando un cambiamento drastico nel suo DNA. Mellow, con la sua dolcezza e vulnerabilità, continua a ricevere amore e cure nel rifugio, mentre tutti sperano in un suo miglioramento.