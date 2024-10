VASCO BRONDI presenta il nuovo brano ‘Ascoltare gli Alberi’

“Ascoltare gli alberi” è il titolo del nuovo brano di Vasco Brondi, anticipatore della colonna sonora “Ascoltare gli alberi” (Musiche e canzoni ispirate al film “Fiore mio” di Paolo Cognetti), in uscita il 15 novembre. Questo disco include le musiche originali composte dal cantautore per “Fiore mio,” primo film scritto, diretto e interpretato da Paolo Cognetti, in programma nelle sale il 25, 26 e 27 novembre. La canzone è stata scritta da Brondi per i titoli di coda del film e riflette l’amicizia fraterna tra lui e Cognetti.

Vasco Brondi ha condiviso che l’idea del brano è nata mentre passeggiava nel rifugio di Cognetti e nei luoghi delle riprese, ispirato dall’ascolto di un torrente e del vento tra gli alberi, portandolo a riflessioni sui misteri dell’esistenza. Ha voluto includere nella sua canzone influenze come il pensiero di Thoreau e opere di Stefano Mancuso, insieme a esperienze personali trascorse nella natura.

La colonna sonora “Ascoltare gli alberi” è già disponibile in preordine e verrà pubblicata in formato vinile limitato e numerato, di colore trasparente. Durante il periodo di proiezione di “Fiore mio,” chi presenterà il ticket di acquisto del vinile in cinema aderenti potrà accedere alla proiezione a prezzo ridotto.

L’amicizia tra Brondi e Cognetti è frutto di una reciproca stima artistica e dell’amore condiviso per la montagna e la ricerca spirituale, rendendo naturale il coinvolgimento di Brondi nella colonna sonora del film. “Fiore mio” verrà presentato in anteprima al Festival dei Popoli di Firenze il 2 novembre, in presenza di Brondi e Cognetti, e il film è prodotto da Samarcanda Film, Nexo Studios e altri, con il supporto della Film Commission Vallée d’Aoste.

Prima di questa esperienza, Brondi aveva già scritto una canzone per il film “Ruggine” nel 2011. Con “Fiore mio,” Brondi arricchisce ulteriormente il suo percorso artistico, contrassegnato anche dall’uscita dell’album “Un segno di vita” nel marzo 2024. Dopo il successo del tour nei club e nei festival, Brondi chiuderà il 2024 con un concerto il 2 dicembre all’Alcatraz di Milano per festeggiare i dieci anni di “Costellazioni,” il suo album del 2014. Maggiori informazioni e prevendite sono disponibili sul sito ufficiale di Vasco Brondi.