Sabrina Vita Da Strega, è morto Martin Mull, ovvero il Preside Kraft: le parole di Melissa Joan Hart

Chi è stato un adolescente degli anni 2000 conosce senza dubbio Martin Mull che dal 1997 al 2000 ha vestito i panni del celebre e goffo preside Willard Kraft della serie Sabrina Vita Da Strega con Melissa Joan Hart. L’attore, che ha poi preso parte anche a Due Uomini e Mezzo ed a Pappa e Ciccia, si è spento qualche giorno fa a 80 anni in seguito a una lunga malattia, come annunciato da sua figlia Maggie.

“Ho il cuore spezzato nel condividere che mio padre è morto a casa il 27 giugno dopo una coraggiosa lotta contro una lunga malattia. Era noto per eccellere in ogni disciplina creativa immaginabile, mio padre mancherà profondamente a sua moglie a me, ai suoi amici e colleghi, agli altri artisti e musicisti e a molti, molti cani. L’ho amato moltissimo”.

In queste ore proprio Melissa Joan Hart, che nella serie Sabrina Vita Da Strega interpretava proprio l’adolescente Sabrina, gli ha dedicato un dolce post su Instagram con uno scatto realizzato proprio sul set della sitcom.

“Riposa in pace amico mio” – ha scritto Melissa – “L’eccezionale Martin Mull (Preside Kraft) ci ha lasciato per l’eterno riposo. Ho dei ricordi bellissimi del lavoro fatto con lui e ammiravo le sue esperienze precedenti che includono Pappa e Ciccia e Mister Mamma. Dopo aver lavorato insieme, la sua mole di lavoro si è moltiplicata sia come guest star che con ruoli ricorrenti in programmi di grande successo. Una volta mi disse che accettava ogni lavoro che gli veniva proposto perché in questo lavoro le cose tendono a finire in fretta. Era un artista che amava dipingere e costruire cose, un musicista e un uomo meraviglioso che sono grata di avere conosciuto. Ci mancherà, il mondo ha tratto beneficio dalla sua presenza. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Continuerò ad amare l’opera d’arte di Martin Mull che è appesa in casa mia”.